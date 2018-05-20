夏威夷火山持續噴發 首度出現重傷者

夏威夷奇勞亞火山（Kilauea）本月初爆發後，從地底冒出的熔岩已對當地大量民眾造成影響，週日（20日）也出現首個重傷者案例。（歐新社）

2018-05-20 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷奇勞亞火山（Kilauea）本月初爆發後，從地底冒出的熔岩已對當地大量民眾造成影響，週日（20日）也出現首個重傷案例。

《路透》報導，夏威夷郡（Hawaii County）首長發言人史奈德（Janet Snyder）表示，諾尼農場路（Noni Farms Road）一名屋主在3樓陽台被熔岩噴濺的碎片擊中，導致他的腿從脛骨到腳踝骨折。

史奈德並未就首個重傷案例提供更多訊息。她只說，熔岩噴濺出的碎片可能像一台冰箱一樣重，就算是一小塊也可能致人於死。

另外，有2道岩漿的噴發裂縫已經融合成一條岩漿火河，夏威夷民防局警告，岩漿溫度可能高達華氏2000度（攝氏1093度），在當地時間午夜前就會穿過137號高速公路。

137號高速公路是當地民眾主要的疏散道路之一，夏威夷火山國家公園管理局表示，當局週日已試圖打通一條被2014年火山噴出熔岩所封鎖的道路，以作為另一條逃生路線。

報導指出，如果有更多道路被熔岩封鎖，國民警衛隊警告將會強制民眾撤離。目前官員正挨家挨戶敦促民眾逃難。