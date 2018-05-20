遭逼改國名 馬其頓國名爭議談不攏 入歐談判再推遲

馬其頓總理札耶夫（見圖）上週與希臘總理達成協議，只要更改國名，希臘就不再反對馬其頓加入歐盟與北約，但遭到馬其頓在野黨強烈反對。（資料照，歐新社）

2018-05-20 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕馬其頓（Macedonia）的入歐談判至今仍因國名爭議而受到希臘阻礙，馬其頓總理札耶夫（Zoran Zaev）上週與希臘總理達成協議，只要更改國名，希臘就不再反對馬其頓加入歐盟與北約（NATO），但遭到馬其頓在野黨強烈反對。

根據《路透》報導，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）與馬其頓總理札耶夫於上週達成協議，接受馬其頓將國名改為「伊林登馬其頓共和國」（Republic of Ilinden Macedonia）。

兩位總理會談後分別回到本國尋求在野黨派支持，但不幸馬其頓在野黨「VMRO-DPMNE」強烈拒絕這個提議，札耶夫可能難以達成國會2/3席次支持的修憲門檻，另一方面，齊普拉斯也在尋求希臘國內盟友與反對黨支持的路上遭到阻礙，馬其頓加入歐盟與北約的議題可能再度被擱置。

前身為南斯拉夫的馬其頓在2004年3月22日申請入盟，隔年12月17日成為候選國，至今由於希臘的反對，尚未能舉行入歐談判。