拒絕洗腦？ 中共黨報合作提供副刊 德媒喊停

2018-05-20 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕德國《南德意志報》據傳已決定不再隨報發行由中共黨報《中國日報》所提供的副刊，有國際組織讚揚這項變化，呼籲其他媒體也應該跟進。

《德國之聲》報導，國際聲援西藏運動（International Campaign for Tibet）德國分部總幹事穆勒（Kai Müller）近日在網路發文「值得稱道的轉變」，讚揚《南德意志報》停止發行中國副刊的決定，「該報管理層何以突然幡然悔悟，目前尚不清楚，但作出這一決定是絕對值得表揚的」。他也呼籲，「各報章應當停止同中國官方媒體的合作，因為它不僅是一黨專制政權的宣傳喉舌，同時也是壓迫工具的組成部分。」

柏林的墨卡托中國研究中心今年2月發表的報告就闡述中國試圖借助西方媒體影響公眾輿論，其中一個重要手段就是英文版的《中國觀察》，這是由中國官方英文報《中國日報》所編輯出版。

中國透過廣告合作方式，在一些西方報刊以副刊或加頁的方式傳播《中國觀察》，除了《南德意志報》，美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》、英國《每日電訊》、法國《費加洛報》和德國《商報》，都以副刊形式發行《中國觀察》。

研究報告指出：「利用各國傳統媒體是一個行之有效的方法，尤其是對當地讀者來說，這些傳統媒體比中國媒體更具有公信力。」