威脅「弄死妳」 18歲女房客疑遭網紅房東性侵

2018-05-20 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國1名18歲女網友遭到房東性侵未遂，並報警處理，未料房東父母得知後，威脅要「弄死」她。而警方告知女網友，性侵案證據不足，無法逮捕房東，讓她崩潰試圖輕生。事後，女網友將此事分享至網路，引起熱烈回響，有網友看完自爆，還有人起底該房東也是網紅。

綜合中媒報導，女網友「Z張蔚婷」18日在微博發文，稱她因為工作關係，在杭州向1名樓性男房東短租2個月的房子。直到這個月8日，她要搬離時，主動邀請樓男吃飯，未料飯局結束返家，樓男強行進入租屋處，並試圖性侵女網友，「他整個身子壓在我身上，一直挑逗我，並用嘴含住我的乳頭」，房東還用手觸摸女網友的私處。最後，女網友趁樓男不注意時逃跑，並打電話請求表哥報警處理。

女網友的表哥連同警方趕到租屋處，警方在現場調查，而樓男則是自行到派出所自首。此外，女網友回到租屋處要搬家時，未料樓男的父母出面阻擾她搬家，並威脅說「如果讓我兒子（樓家豪）坐牢，就弄死妳。」

事後，警方告訴女網友「證據不足」，不僅現場沒有檢測到指紋、客廳監視器也沒錄到任何影像，甚至她向警方要DNA鑑定書也沒有，讓女網友淚崩，數度拿起杯子碎片割腕輕生。

女網友的慘痛經歷曝光後，引起網路熱議，有許多網友私下連絡她，稱「也是受害者」，連樓男的好友也看不下去，向女網友爆料。更有網友起底樓男是名當地的網紅，他客串過一些戲劇角色，也曾和媽媽一同上親子實境節目。

隨著案情受到許多網友關注，警方也在昨（19）日發佈通報，稱案發現場未有打鬥痕跡，而被害人進行人身檢查後，不僅衣著完整，也無明顯外傷；透過初步DNA檢驗，無法斷定樓男犯下這起案件。警方強調，相關案件仍在釐清中。

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