英國皇室婚禮落幕 哈利敞篷跑車藏「愛的密碼」

梅根右手戴的海藍色巨型戒指是戴妃的遺物。（路透）

2018-05-20 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）19日在英國溫莎城堡聖喬治禮拜堂完成婚禮，婚禮結束後，哈利開著一輛經典的Jaguar敞篷跑車，載著梅根前往婚禮招待會場，場面甜蜜，這輛跑車的車牌也深具紀念意義。

綜合外媒報導，婚禮儀式結束後，梅根換上素雅的Stella McCartney的高領白色禮服，手上戴著哈利亡母黛安娜王妃的的巨型海藍色戒指，外型格外出眾。此外，哈利駕駛的 Jaguar E-Type Zero敞篷跑車，在1968年出產，改裝成電動車後，保留原本經典的外型，並將內裝大幅升級，且全球只有一輛，車牌「E190518」正代表兩人結婚的大喜之日。

這場世紀皇室婚禮順利落幕，也引起全球民眾熱烈關注，外媒指出，這幾天有近600萬則推文談論皇室婚禮，450萬則推文中有「#皇室婚禮（#RoyalWedding）」的主題標籤。

哈利與梅根手牽手步出禮堂。（路透）