穿太迷你會性騷男生？強國圖書館禁女穿過短褲裙入場。（資料照）

2018-05-20 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南農業大學圖書館一名男大生日前投訴，穿超短裙、超短褲、露肩露背衣的女性對館內男性學習者屬於性騷擾，嚴重影響了學習秩序。而館方隨後便發出公告，禁止學生穿著短於50公分的短褲、短裙進入，引起網友撻伐，痛批校方「歧視」。

綜合中媒報導，湖南農業大學一名男大生日前投訴，「圖書館是嚴肅的學習場所，明文規定禁止穿拖鞋進入，而穿超短裙、超短褲、露肩露背衣的女性對館內男性學習者屬於性騷擾，嚴重影響了學習秩序、氛圍。」希望圖書館能禁止穿著過於暴露者進入。

館方接獲投訴後便立即修訂規定，明令禁止穿著短於50公分短褲、短裙者入場。此規定曝光後引發網友熱議，多數人認為學校管太多，表示「你是看書還是看女人？看黃色小說嗎？」、「天氣熱成這樣穿少點怎麼啦」、「自己猥瑣，還怪別人？」、「如果也同樣禁止男生穿背心短褲和拖鞋，那才是公平的」。

事後圖書館也回應，「對於給同學們造成困擾與不便表示歉意，我們將繼續堅持『以人為本』的精神，為同學提供更舒適的閱讀環境」並撤銷該項規定。

館方隨後便釋出新規，明令禁止穿著短於50公分的短褲、裙進入圖書館。（圖擷自＠BR依然要早睡《微博》）