疑因扶養權糾紛 前《花花公子》女郎拉7歲兒跳樓身亡

前美國《花花公子》（Playboy）雜誌女郎亞當斯，疑因與前夫爭奪兒子的扶養權，週五（18日）從哥譚飯店（The Gotham Hotel）25樓，抱著7歲兒子跳下，兩人當場身亡。（美聯社）

2018-05-20 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕前美國《花花公子》（Playboy）雜誌的折頁女郎（Playmate）亞當斯（Stephanie Adams），疑因與前夫爭奪兒子的扶養權，週五（18日）從紐約哥譚飯店（The Gotham Hotel）25樓的總統套房，抱著7歲兒子跳下，2人當場身亡。

綜合外媒報導，47歲的亞當斯，週四（17日）帶著兒子入住哥譚飯店、位於25樓的總統套房，未料，隔天竟抱著兒子，從套房內的窗戶跳下，墜落在飯店2樓的陽台。當地警方到場後，並沒有找到亞當斯的遺書，不確定7歲的兒子是否為被迫跳樓，全案仍有待進一步調查釐清。

消息人士透露，亞當斯近日正與前夫尼可萊（Charles Nicolai），爭奪兒子的扶養權，雙方卻一直無法取得共識，尼可萊的律師甚至要求亞當斯交出兒子的護照，讓她心力交瘁；亞當斯友人也指出，今年3月她為轉交兒子，還與尼可萊約在紐約警局見面，以免發生衝突，萬萬沒想到亞當斯會想不開輕生。

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