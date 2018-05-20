糗了！美第一夫人出院 川普祝賀卻拼錯老婆名字...

川普與梅蘭妮亞的關係曾受外界質疑。（法新社）

2018-05-20 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）日前接受血管栓塞手術，當地時間週六出院，川普特別在推特發文祝賀妻子身體健康，不過卻把妻子的名字「Melania」拼成「Melanie」，雖然川普迅速更正內容，但早已被不少網友擷圖取笑。

綜合外媒報導，梅蘭妮亞因腎臟問題，日前進入馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受血管栓塞手術，過程相當順利，週六返回白宮休養。川普特別在推特寫道，「第一夫人回到白宮真是太好了。梅蘭妮亞感覺不錯，恢復得很好。感謝大家的祈禱和祝福！」不過卻出糗把妻子的「Melania」拼成「Melanie」，幾分鐘才更正錯誤。

事實上，這並非川普第一次拼字出包，過去他的推特發文曾把「coverage」拼為「covfefe」，也曾把「unprecedented」（史無前例的）拼錯為「unpresidented」，甚至把「ridiculous」（荒謬的）寫成了「rediculous」。

另外，梅蘭妮亞的辦公室發言人葛里向（Stephanie Grisham）也在聲明表示，「第一夫人今​​天（週六）早上回到了白宮。她舒適地休息，精神振作。」聲明補充，「我們辦公室已收到了成千上萬祝福第一夫人的電話和電子郵件，我們感謝所有人的祝福。」不過她拒絕進一步透露梅蘭妮亞的病況。