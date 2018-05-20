減少順差 中將加大採購美農產品與能源

2018-05-20 03:04

〔中央社〕中國國務院副總理劉鶴結束訪美行後，白宮今天公布美中貿易磋商的聯合聲明，在大幅減少美中貿易逆差上、雙方達成共識，中國還允諾，將加大採購美國農產品與能源。

白宮稍早公布美中關於貿易磋商的聯合聲明，聲明指出，劉鶴作為中國國家主席習近平的特使，17日與18日訪問華府期間，美中雙方就貿易議題進行「建設性磋商」，在採取有效措施、大幅減少美中貨品貿易逆差上，雙方有了共識。

美國媒體日前指出，中方這次提出將透過增加採購美國產品等方式，減少對美每年2000億美元的順差，但遭中國外交部發言人陸慷否認。

而白宮聲明中未提及具體數字，但在減少美國對中國的貨品貿易逆差上，為滿足中國人民日益成長的消費需求及對高品質經濟發展的需要，中國會大幅增加對美國貨品與服務的採購，這有助於美國的經濟成長與就業，雙方還就此達成三點共識。

聲明指出，雙方同意，美國的農業與能源出口將「顯著成長」，美國將派出工作小組與中方就細節協商。

雙方也同意鼓勵雙向投資，並為創造公平的競爭環境而努力；雙方還同意將繼續就相關議題展開高層對話，以積極主動的方式，尋找雙方在經貿上關切議題的解決之道。

聲明並未提及中方是否就中興通訊遭美國商務部制裁、無法採購美國產品7年與美方磋商，但指出美、中代表團討論擴大製成品貿易及服務貿易的往來，雙方有共識，必須為這些領域的擴大貿易、創造有利條件。

在智慧財產權保護上，根據美方說法，華府提出的相關具體要求，中方也有明確回應。

美方聲明指出，雙方高度重視智慧財產權保護，且同意加強合作，中國會進一步修改自身相關領域的法律法規，包括「專利法」在內。（編輯：劉學源）