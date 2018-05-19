印度男澳洲風景區危險自拍 墜崖遭海浪捲走身亡

西澳著名景點The Gap，一名印度學生在懸崖邊自拍結果不慎墜崖，遭海浪捲走不幸身亡。（圖擷自Youtube頻道「rainbowcoast」）

2018-05-19 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕常常有人為了拍攝美景做出危險行為，近日一名在澳洲念書的印度男子就爲自拍而賠上了性命。他在著名景區中未按指定路徑行走，結果不慎從40公尺高的懸崖上墜落，隨後一道浪把他捲入海中，不幸身亡。

據《西澳人報》（The West Australian）報導，一名在澳洲念書的20歲印度學生，17日與大學朋友一同前往西澳阿爾巴尼遊玩。他們抵達著名景點The Gap後便分散開，有些人到觀景平台拍照，而其他3人則離開指定道路，到其他懸崖處自拍。

結果該名印度學生不慎從40公尺高的懸崖邊滑倒，摔到下方的一塊岩石上。據目擊者表示，該男摔下後便不省人事，隨後一道海浪打上來，把他捲進海中。死者的朋友辛格（Sahil Singh）說，「我們當時只是想拍一些照片」。另一位友人則表示，「這是一場意外，它可能在任何地方發生在任何人身上，所以必須小心」。

據報導，救援人員在事發後15分鐘內抵達現場搜索，半小時後在海面上發現該名男子，隨後將其遺體打撈上岸。遇難者叔叔正從印度趕往澳洲，要將他的遺體帶回家鄉。

西澳州長麥高恩（Mark McGowan）認為，「這是一個極美的旅遊景點，但如果你選擇不跟著指定路徑走，悲劇就可能發生。」他也對遇難者家屬表示遺憾。

西澳大南區警方則表示，未來會增加更多安全警示牌，但是否會有差異，現在還言之過早。