英國王室大婚台上激昂演說 超搶鏡的非裔牧師是…

在婚禮席間，孔茂功演說時，引述馬丁路德金恩的名言「愛是有力量的」，當其他方法都失效，愛可以給你幫助、治癒與自由。（路透）

2018-05-19 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕哈利王子與梅根今日的婚禮上，有1名非裔美籍牧師激昂的演說，讓台下賓客與收看直播的民眾都相當印象深刻，他引述馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）的話，強調「愛」之於萬物的重要性。

綜合外電報導，這位牧師是美國聖公會史上第一位非裔主席主教─孔茂功（Michael Bruce Curry），在婚禮席間，孔茂功引述馬丁路德金恩的名言「愛是有力量的」（There’s power in love.），當其他方法都失效，愛可以給你幫助、治癒與自由。

孔茂功在祝福演說中大方談論「愛」這件事，「我們必須發現愛的力量，愛救贖的力量」，他還在演說中重複，「愛就是道路」，是通往許多意義的道路。

孔茂功的這番演說，不只現場嘉賓聽得相當認真，球星貝克漢與王儲查爾斯的妻子卡蜜拉等人都忍不住露出贊同的微笑，哈利王子看著說話的孔茂功牧師同時，更不忘與妻子梅根雙手交疊，大秀恩愛。許多未親臨現場的知名人士，例如美國男星喬許加德（Josh Gad）、英國超模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）與英國工黨前黨魁米勒班（Ed Miliband）等人，都在推特上響應孔茂功的演說。

孔茂功不只是美國聖公會史上第一位非裔主席主教，他平常也相當關注爭議性的社會議題，例如種族議題、性侵害、LGBT族群等，他都曾特別發表過評論與見解。