恐怖！12歲少女百貨公司逛街 突遭男子強拉隱密處猥褻

中國深圳一名男子在大庭廣眾之下突然衝出，強拉走12歲少女企圖猥褻，少女的媽媽牽著弟弟走在前面。（圖擷取自看看新聞）

2018-05-19 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前，中國深圳一名12歲少女和家人到百貨公司逛街，不料一名男子突然在大庭廣眾下把她強拉進消防通道裡，企圖猥褻她。更扯的是該男才剛在百貨公司電影院猥褻另一名女子，短短10分鐘內竟二度伸出魔爪。

根據中國媒體報導，位於深圳寶安區的星城購物中心裡發生兩起猥褻事件，但都是同一名男子所為。報導指出，一名12歲少女日前和家人到此商場逛街，媽媽牽著弟弟走在她前面，沒想到突然有一名身著白衣藍褲的男子，從消防通道裡衝出來，在眾目睽睽之下抓住她的手，並強行將她拖入通道內企圖猥褻。

幸好少女的媽媽及時發現，隨即衝進通道內阻止，也有另一名帶著兒子逛街的男子看見這一幕，跟著進去救人，才制止了那隻色狼。少女事後受訪表示，那名男子力氣非常大，一下就拉著她拖行了好幾公尺。「我就死命地喊，我母親也來拽我。我為了不讓他把我拽走，就用腳就勾著門。我的身子已經被拉進去了，只剩半截手臂在外面」。

更誇張的是，男子在對這名少女出手之前，才剛在百貨公司4樓的電影院裡猥褻另一名女子，整個過程只相距10分鐘。據當時在電影院值班的李姓經理表示，他聽到電影院有人尖叫後就立刻前往查看，但男子已經逃離現場。

保安隨後開始找人，未料男子短時間內二度犯案，最後保安封鎖了消防通道，並根據監視畫面逮到犯案男子。目前該男已被送往警察局並遭到拘留，全案仍待進一步調查。