排除美國 日本眾院通過CPTPP批准案

2018-05-19 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本眾院昨（18）日憑著執政黨的多數優勢，表決通過不含美國在內的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）批准案。

批准案在外務委員會獲得通過後，緊急交付全體會議。根據日本憲法規定，批准案在送交參院30天後將自動生效，而日本國會本屆會期將於下月20日閉幕，批准案在本屆通過已成定局。不過，在協議內容實施之前，日本國會仍需立法來保護國內農民及知識財產權，因為在協定生效之後，國內消費者將能夠獲得更便宜的農產品，恐對農民造成衝擊。

安倍政府先前盼望國內能盡快通過CPTPP，以藉此迴避美國的雙邊貿易協定，同時創造促使美國重返TPP的條件。

在美國退出TPP後，剩下的11國成員，於今年3月簽署新的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。新協定中，在關稅領域的內容不變，凍結知識產權領域為主的22個項目，並且寫入若美國確定重返或退出，將調整內容的條款。

協定將在11國中的6個以上國家完成國內程序60天後生效。日本經濟財政政策大臣茂木 敏充表示，日本將在6月或7月舉辦11個國家的首席談判代表會議，以確認每個國家在國內程序方面的進展情況。

目前除墨西哥已完成國內程序外，澳洲、紐西蘭等國也正積極推進，泰國也對新協定興致勃勃，CPTPP簽約國目標是最快在今年內讓協定生效。CPTPP成員國包括澳洲、汶萊、智利、加拿大、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。