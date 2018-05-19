校園槍擊案一週3起 美槍管問題再發燒

聖塔非高中昨天發生槍擊案，造成10死10傷，師生無不悲慟。（美聯社）

2018-05-19 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕昨日（18日）在美國聖塔菲高中驚傳槍擊案，造成10人死亡、10人受傷。而這起槍擊慘案是美國在過去一星期以來，第3起校園槍擊，且死傷人數僅次於前陣子鬧的沸沸揚揚的佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案，讓美國國內槍枝管制議題再度熱絡起來。

根據外媒報導，犯下這起槍擊案的主嫌是17歲的學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis）。他在當天的美術課時，闖進教室，使用其父親合法購買的霰彈槍和左輪手槍掃射，造成10死10傷。德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這是「德州校園史上最令人髮指的攻擊事件」，並為這起事件罹難的學生及其家庭默哀。

槍枝管制問題一直是美國敏感議題，如今再度發燒。據悉，這起槍擊案是美國過去一星期以來第3次、同時也是2018年至今第22起校園槍擊事件。如此頻繁的發生，不禁也讓美國人民擔心到底「擁槍」這件事到底是不是正確的？而面積廣大且民風相對保守的德州，對槍枝的相關法律是美國各省中最寬鬆的，只要滿18歲，任何買家不用持有許可證就能買槍，就算隨身攜帶槍枝必須要有許可證，但是在德州，有超過100萬人擁有許可證，可見其對槍枝的開放程度。

而這樣的槍枝寬鬆政策也讓德州付出代價，據槍枝管制組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）數據顯示，自2009年起，德州就至少發生過20起造成4人以上或更多人死亡的槍擊案，此間還不含槍手死亡，被列為全美最高。

不少美國民眾站出來聲援槍枝管制，或是廢除擁槍，但美國總統川普卻完全站反邊，他在本月初出席全國步槍協會（NRA）的年度大會，還表示力挺這個支持擁槍的團體，讓不少美國人民失望。「母親要求美國槍枝意識行動」（Moms DemandAction for Gun Sense in America）的創辦人華茲（Shannon Watts）就感慨的說：「在一個允許槍枝遊說人士制定槍枝法律的國家中，我們的孩子被牽連傷害了。」