中國強逼穆斯林吃豬肉、喝酒 外國公民也不放過

哈薩克穆斯林貝卡利被中國政府抓進新疆思想改造營，出來後他指出營裡一系列的思想改造活動。（美聯社）

2018-05-19 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕新疆當局自去年開始大規模的把穆斯林關進思想改造營，人數至少數十萬，也有預估高達上百萬，甚至連外國公民也被抓進去。一位從改造營出來的哈薩克穆斯林透露，在裡面他們被施以「再教育」，甚至被強迫違反宗教信仰吃豬肉和飲酒。

據英國《獨立報》報導，一名哈撒克人貝卡利（Omir Bekali）透露自己的遭遇，他在未經審判也沒有任何律師的情況下遭到中國政府監禁。當他進入改造營後，一開始他拒絕遵從營內的命令，然後他就被處罰站在牆上，每次5小時。一週後他被送往單獨的監禁室，曾經24小時未進食。

在改造營經過20天後，貝卡利每晚都想要了結生命。「你不得不自我批評、譴責自己的思想和整個族群，那種心理壓力是非常巨大的」。

中國政府對穆斯林進行思想改造，穆斯林被迫讚揚共產黨，還被要求打擊自己的伊斯蘭信仰和認同。受監者一早起床後要唱中國國歌並舉國旗，之後在教室裡學習漢語和中國歷史，被洗腦在1950年代共產黨「解放」新疆之前，這裡的遊牧民族是落後的奴隸制社會。此外還要學唱「沒有共產黨，沒有新中國」之類的「紅色歌曲」，而且開飯前要高呼「感謝黨！感謝祖國！謝謝習主席！」

貝卡利說他們要輪流發言，在大家面前批判自己的宗教和歷史，甚至被強迫吃豬肉和喝酒。此外每天還有4小時的課程，灌輸他們伊斯蘭教的危險，還會被逼問「是遵守中國法律還是伊斯蘭教令」。

美國喬治城大學中國歷史學專家米爾沃德（James Millward）指出，「文化清洗」是北京當局試圖解決新疆問題的最終方案。美國羅耀拉大學教授圖姆（Rian Thum）則認為，中國的再教育體系嚴重的侵犯人權，這是接近文革的做法，讓人留下長期的心理影響。

報導稱，中國外交部被要求對此改造營發表回應時，該部表示「沒有聽說過這種情況」。而問及為何外國公民也遭監禁時，他們回覆「中國政府保護這些在中外國人的權利，而且他們也應該遵守中國法律」。新疆官員則未給予回應。

中國政府在新疆進行的思想改造不僅是把人抓進營裡。美國非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）日前發表一份報告指出，中國官員現在以「寄宿家庭」（home stay）方式，強行進入新疆各地的穆斯林家庭，監視他們並灌輸「習思想」。

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