菲國收復馬拉威後 恐怖份子仍持續招募新血

菲國在民答那峨島馬拉威市的反恐戰爭在2017年10月宣布結束。圖為戰後的馬拉威市現況（法新社）

2018-05-19 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓在民答那峨島馬拉威市追剿恐怖份子的戰爭在2017年10月宣布結束，不過有一菲律賓安全專家近期指出效忠IS（伊斯蘭國）的恐怖組織殘黨仍在當地大規模招收新血，但菲律賓軍方否認這個消息，認為實際的招收狀況並不理想。

《華盛頓郵報》報導，由於一批效忠IS（伊斯蘭國）的武裝份子意圖在民答那峨島建立IS（伊斯蘭國）的省份，而與菲律賓政府軍在馬拉威市發生激戰；這場戰事經過5個月後以菲律賓政府軍勝利告終，但馬拉威市經過戰爭的洗禮後已化為一片廢墟，100多萬名居民失去家園。

菲國安全事務專家班樂義（Rommel Banlaoi）在接受專訪時表示，仍盤踞在民答那峨島的恐怖組織，正利用馬拉威市流離失所的災民心中的絕望感進行大規模、謹慎與果斷的招兵買馬；也建議政府應專注在重建馬拉威市並安撫災民。

但菲律賓軍方發言人表示，並不認同班樂義關於恐怖組織「大規模」招募的消息，他們認為恐怖組織的確仍謹慎而努力的招募，但其實成效不理想；不過軍方認同班樂義提出的「重建馬拉威市並安撫災民」的建議。

菲律賓軍方發言人解釋，平民在撤出馬拉威市時所發生的問題並不能只靠軍事行動處理，這也促使軍方與其他政府單位合作，試圖解決國內失去家園的人民與恐怖主義的溫床。