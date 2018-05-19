閃蘇格蘭漲價！男開到480公里外英格蘭 買便宜酒囤積

英國一位男子開了300英里的車，就是為了囤積便宜的酒飲。（圖擷自推特）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-05-19 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，每當有商品要漲價時，就有許多人一次買一大堆囤貨。英國一位男子更誇張，他開了300英里（約482公里）的車，就是為了囤積便宜的酒飲。

綜合外媒報導，英國蘇格蘭最近通過一項法律，該法律針對最低酒精飲料價格進行規定，讓酒精飲料大幅漲價。蘇格蘭29歲男子米契爾（Craig Mitchell）最喜歡喝的「Hawksridge Cider」酒精飲料也從兩瓶2.15英鎊（約86元台幣）漲到5.75英鎊（約232元台幣），他因此決定直接開車到北英格蘭囤貨。

米契爾從格拉斯哥（Glasgow）一路開車到卡萊爾（Carlisle），一共開了300英里，然後在當地一口氣買了50瓶「Hawksridge Cider」。由於這50瓶飲料只花了他100英鎊（約4000元台幣），而且他還省下180英鎊（約7260元台幣），因此他感到相當滿意。

有網友留言質疑，米契爾開300英里也要花不少油錢，最後是否真的有賺到。而報導指出，米契爾從格拉斯哥開到卡萊爾的旅行費用其實可能只花了70英鎊（約2800元台幣）。

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