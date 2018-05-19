加台會號召全球台灣同鄉會員 拒搭加航

2018-05-19 14:20

〔中央社〕加拿大台灣同鄉會會長江文基今天向中央社表示，為抗議加拿大航空（Air Canada）官網將「台灣」改為「中國」，加台會號召全球所有台灣同鄉會會員及親朋好友，拒搭加航。

江文基指出，世台會、加台會、歐台會即將在世界多個大城市召開一連串大型年度會議，數以千計會員都準備購買機票與會，此時正是採取「拒搭加航」具體行動、對這家公司表達強烈不滿的抗議時機。他也呼籲已向加航購票者退票，改搭其他航空公司。

其中，世界台灣同鄉會年會預定9月29日在日本東京舉行，參加人數約5000人；加拿大台灣同鄉會及美西夏令會合辦年會將在7月6日至8日在溫哥華舉行，參加人數逾300人；美東夏令會、美東南夏令會、美西夏令會訂於6月及7月舉行；歐洲台灣同鄉會年會也訂於8月底，在德國法蘭克福舉行。

江文基表示，他已聯繫以上所有會議的召集人及會長，共同採取行動。

此外，江文基也指出，預訂在溫哥華召開的加台會年會主題正是「深耕北美、正名台灣」，逢此發生加航及各大航空公司遭受中國霸凌、陸續更改台灣為中國的事件，年會必將針對台灣正名相關議題，進行更多深入討論。

中國民用航空局4月去函包括美國航空公在內、36家飛往中國的外國航空公司，要求更改網站和宣傳內容中有關「台灣」的標識，要求按中國法律，將台灣歸屬為中國，不得將中國與台灣並列使用。如果外國航空業者在30天內未遵守規定，將依相關規定處分。

對此，卑詩省台灣商會會長張維霖今天表示，據他所知，中國告訴加航，如不照辦，就不讓加航飛中國航線。加航因官網只在每周一更新，為避免下周一適逢國定假日（維多利亞日），網站更新不及，錯過截期，因此選在14日將台灣改換為中國。

張維霖指出，全球飛往中國的外國航空公司，是否會陸續屈服於中國壓力，將台灣字眼改為中國，5月23或24日最後期限到來前，各方密切關注。

前任加拿大台灣同鄉會會長羅益世則指出，加航私人公司在商言商，必然衡量過更改台灣名稱的利弊得失，認為與其面對中國可能對加航制裁，造成巨大經濟損失，還不如面對力量分散的台灣人可能給予的經濟撞擊。

他說，因此，我們除了宣布杯葛抵制之外，一定還要做得更多才行。

羅益世建議所有加拿大的台灣人，與選區國會議員取得聯繫表達立場、投書媒體、在社群網站論壇表態、直接打電話給加航抗議，並致函加國總理杜魯道，表達加台人的嚴正立場：「台灣不是中國的一部分。」中國正在霸凌許多國家和企業，號稱台灣屬於中國。