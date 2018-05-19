哈利梅根今完婚 皇室婚禮流程曝光！

英國皇室婚禮於台灣時間今晚7點登場，不少民眾徹夜卡位，只為目睹典禮風采。（歐新社）

2018-05-19 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）將於今日完婚，已有不少民眾徹夜卡位，只為目睹典禮風采。

綜合英媒報導，這場眾所矚目的皇室婚禮，將於台灣時間晚間7時登場，民眾可透過網路直播收看；婚禮流程如下（括號為台灣時間）：

9：00（16：00） 開放民眾進入聖喬治大教堂觀禮。

9：30（16：30） 開放受邀佳賓入場。

11：20（18：20） 英國皇室家族成員將以步行或乘車方式抵達，接著再進入聖喬治禮拜堂。

11：45（18：45） 新郎哈利王子及哥哥，同時也擔任伴郎的威廉王子抵達。

11：55（18：55） 英女皇伊莉莎白二世將為皇室最後一名成員抵達。

11：59（18：59） 新娘梅根馬克爾及母親朵瑞亞（Doria Ragland）抵達。

12：00（19：00） 婚禮開始，預計進行1小時。

13：05（20：05） 婚禮結束後，新人將搭乘馬車遊街，預計遊行25分鐘；沿途將經過商業大街（The High Street）、溫莎鎮，最後再經綠地大道（Long Walk）返回溫莎城堡。

13：30（20：30） 英國女皇將在聖喬治大會堂，招待受邀參加婚禮的佳賓。

19：00（20日凌晨2：00） 新郎父親查爾斯王子，將在在佛洛哥摩莊園舉行私人晚宴，邀請佳賓喝喜酒。