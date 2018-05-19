美參議員聯函美航空公司 支持他們反抗中國政治長臂

美參議員聯函美航空公司，表示台灣有白宮和國會支持，而美國政府也與他們站在一起，強力反對中國對他們下達指令。（法新社）

2018-05-19 11:10

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕美國參議員盧比歐與台灣連線共同主席梅南德茲等八位議員今天聯名致函給美國聯合航空與美國航空的執行長，表示台灣有白宮和國會支持，而美國政府也與他們站在一起，強力反對中國對他們下達指令。

中國民航局致函美國在內的全球航空公司，要求他們在網站上將台灣列入中國的領土，否則將祭出懲罰。美國亞太副助卿黃之瀚日前在國會作證時已警告，中國如果執意走這條路，會有後果。美國眾院外委會亞太小組主席游何十日也曾致函美國籍航空公司，要求他們不要屈服於中國的壓力。

魯比歐等八位跨黨派議員今天聯名致函給美國航空（AA）執行長派克及聯合航空（UA）執行長穆諾斯。台北駐美代表處對兩院議員力挺台灣，發表聲明致謝。

魯比歐等人在信中表示，中國民航局致函要求美籍航空公司在網站上更改對台灣的稱呼，並威脅若不從，將予懲罰。美國國會已做好準備捍衛美籍企業的完整性，不讓外國政府企圖運用主權干預他們的內部商業運作及網站內容。

這封信指出，台灣為民主國家並為美國在印太地區的重要夥伴，中國政府及共產黨藉由霸凌美籍企業及促使外國斷絕與台灣官方關係的方式，積極想方設法邊緣化並孤立台灣。

信中表示，去年6月，中國施壓巴拿馬與台灣斷交，五月多明尼加再宣布與台灣斷交，中國並阻擋台灣參加今年的世界衛生大會。令人遺憾的是，某些知名公司最近也屈服於中國政府的壓力。這些事件只會讓中國政府更變本加厲。

魯比歐等人表示，支持白宮最近發表的強力聲明，如同白宮所言，美國強烈反對中國企圖脅迫私人企業在其公開資訊中使用帶有特定政治目的的語言。

他們希望聯航與美航明白，台灣有白宮與國會的強力支持，最近兩黨一致支持通過的台灣旅行法就是範例。美國會議員嚴重關切中國政府伸出的「長臂」，中國利用多國籍企業想維持或進入中國市場的期望，不擇手段施壓企業遵守與北京的政治立場。

他們在信中呼籲，聯航與美航的考量回應選項時，應了解美國政府與他站在一起，並將強力反對中國或任何其他外國政府自行向美國公司下指令，並以國家主權強加干預美籍公司內部商業運作及網站內容上。他們將盡一切能力協助。

參與連署的議員還有參院共和黨黨鞭柯寧、參院外委會亞太小組主席賈德納、該小組民主黨首席議員馬奇、參議員卡頓、布朗與克魯茲。