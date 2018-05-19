美女大兵在伊拉克拯救受虐小狗 重逢影片讓網友都哭了

麥金森與Erby重逢，畫面感人。（圖翻攝自臉書）

2018-05-19 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕在異鄉戰場，一名美國女大兵與一隻受到虐待的小狗相遇，培養出深厚情誼。近日，她們排除萬難在美國重逢，並且成了一家人。外媒報導這段故事，重逢影片更讓讀者為之動容。

《6abc》報導，2017年，美國女大兵麥金森（Tracy McKithern）在伊拉克拯救了一隻小狗。麥金森表示，當時她看到小狗與狗媽媽在找食物，看起來相當飢餓，而且被當地人拳打腳踢、丟石頭虐待，身上傷痕累累。她讓這對母女待在基地、與同袍一起照顧她們。麥金森幫小狗取名為Erby Kasima，阿拉伯文意思為「美麗與優雅」。

報導指出，麥金森與Erby感情日漸深厚，她說Erby總是待在基地，等著大家執行完任務回來。今年1月，麥金森任務結束返美，她不捨Erby待在伊拉克，於是將Erby照片放在臉書，標註著「我希望能帶她回家」。

報導表示，這個消息被狗狗救援組織看到，她們安排一切，讓Erby順利搭上飛機，終於，麥金森近日在美國與Erby重逢。影片中，Erby還記得這個曾在伊拉克拯救她的好心人，熱情的撲向麥金森，舔著她的臉，畫面賺人熱淚。

麥金森在臉書上感動地說，「我不認為Erby還會記得我，對於她能夠再次回到我懷中，我永遠感激這一切」。