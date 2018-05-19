17歲學生瘋狂掃射丟炸彈 美國德州校園10死10傷

執法人員進入校園。（路透）

2018-05-19 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓郊區的聖塔菲高中（Santa Fe High School）驚傳槍擊案，槍手以霰彈槍和左輪手槍掃射，造成至少10人死亡、10人受傷，是今年2月佛州校園槍擊案以來，最大規模的校園襲擊事件。目前警方公布槍手身分，就讀該校的17歲學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis），因涉嫌一級謀殺罪被捕，不得保釋。

綜合媒體報導，當地時間18日上午7時30分左右（台灣時間18日晚間8時30分），學生正在上第一節課時，槍手衝進美術教室，投擲爆裂物及向學生開槍，學生立即開始四處逃竄。警方說，槍手還在校園和住家附近安置疑似爆炸裝置，包括汽油彈和土製炸彈。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這次襲擊事件造成10人死亡、10人受傷，並稱此事件為「德州校園史上最令人髮指的襲擊事件」。艾波特說，帕戈爾特茲斯帶著父親的散彈槍及「點三八」左輪手槍，為合法持有的槍枝，「原本槍手打算自殺，但最終因沒有勇氣作罷」。

報導提到，帕戈爾特茲斯的同學形容他平時很安靜，在校園中不受到歡迎，沒有什麼朋友，常受到霸凌。他是一名狂熱的槍枝和戰爭遊戲玩家，經常穿著黑色風衣和黑色靴子到學校上課。他曾是學校美式代表足球隊的隊員，也是當地希臘東正教會的舞蹈成員。

槍手身分為就讀該校的17歲學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis）。（法新社）

聖塔菲高中發生槍擊案，師生驚魂未定。（美聯社）