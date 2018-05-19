德州校園槍擊10死10傷 1名學生凶嫌遭逮捕

2018-05-19 05:12

〔中央社〕美國官員指出，德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）今天發生槍擊案，一名學生以霰彈槍和左輪手槍在學校濫射攻擊，造成10人死亡和至少10人受傷。

這是美國最新發生的校園槍擊慘案，這名兇嫌經證實為聖塔菲高中的17歲學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis），他因涉嫌謀殺已遭到羈押。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這起攻擊事件造成10人死亡和10人受傷，並稱此為「德州校園史上最令人髮指的攻擊事件」。

他說：「沒有任何事能比得上父母失去自己的孩子。」聖塔菲高中位於休士頓東南約50公里處。

艾波特表示，這名凶嫌似乎是帶著屬於他父親的霰彈槍和點三八左輪手槍至校園攻擊，這些為合法持有槍械。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，帕戈爾特茲斯在今天學校開課時，除了攜帶槍械外，還帶著管炸藥（pipe bomb）闖進教室。

艾波特說，執法人員訊問2名人士，其中一人「可能與這起犯罪事件有某種程度的關聯性」。

哈立斯郡（Harris County）警長龔薩雷茲（Ed Gonzalez）表示，死者多數為學生。

根據地區醫院，送醫救治的傷者中有2人情況嚴重，傷者其中一人是警察。