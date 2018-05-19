古巴客機墜毀哈瓦那機場附近 機載104人

2018-05-19 02:44

〔中央社〕一架搭載104人的古巴國營航空公司飛機今天墜機。這架飛機自古巴首都哈瓦那（Havana）的何塞馬蒂機場（Jose Marti airport）起飛不久後即墜毀，事故現場可見濃煙升空。

根據法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架隸屬古巴航空公司（Cubana de Aviacion）的波音737-200型客機墜毀在機場附近的農田。

目前還沒有初步傷亡報告傳出。

古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）已趕赴事故現場，他說，傷亡情形「嚴重」。