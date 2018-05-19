台籍作家東山彰良新作 連拿日本3文學獎

旅日台籍作家東山彰良的新作「我殺的人與殺我的人」一連拿下織田作之助獎、讀賣文學獎和渡邊淳一文學獎3座日本文學獎項。（記者林翠儀攝）

2018-05-19 00:29

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕旅日台籍作家東山彰良的新作「我殺的人與殺我的人」（暫譯）得獎不斷，至今已囊括了織田作之助獎、讀賣文學獎和渡邊淳一文學獎三座獎項。東山18日在渡邊淳一文學獎頒獎典禮上表示，從事小說創作15年，做夢也沒想到能站台上領獎，他還自嘲地說，就讀高三的兒子前陣子跟他說「爸爸以前的文章都太灰暗，讀不下去」，經過15年的筆耕終於能寫出連兒子都有興趣讀的小說了。

「我殺的人與殺我的人」是東山繼直木獎作品「流」之後，第2部以台灣為故事舞台的推理小說，去年5月出版後連拿了3座文學獎，擔任渡邊淳一文學獎評審委員的芥川獎作家高樹信子代表致詞時表示，東山這本小說拿的3座文學獎，她1座也沒拿過，讓人很嫉妒，不過這也證明東山的實力堅強。

「渡邊淳一文學獎」是日本出版界龍頭集英社為紀念已故作家渡邊淳一，於2015年創立的文學獎項，本屆評審委員除了高樹，還有淺田次郎、小池真理子及宮本輝等知名作家。東山是第三屆得獎者，他表示，渡邊淳一獎是一個新的獎項，他在得獎後曾上維基百科查了一下獎項性質，發現這是一個講求純文學與大眾文學兼具的獎項。

東山在2015年以「流」拿下日本大眾小說最高榮譽獎項「直木獎」，新作「我殺的人與殺我的人」在先前拿下的「讀賣文學獎」性質偏重純文學，東山的創作風格似乎脫離了日本文壇既有的類型。東山表示，15年前他開始創作時，只想寫一本像好萊塢電影般的故事，單純地想寫些有趣故事的想法，至今並沒有太大的改變。對於日本文壇純文學與大眾文學壁壘分明的狀況，他認為很可能是造成人們離書本愈來愈遠的原因之一。

東山在得獎感言中，以馬克吐溫的名言「花椰菜只不過是受過大學教育的高麗菜」，比喻他對純文學與大眾文學的看法，還打趣地說只要美味多汁就是好菜。致詞時他也強調，純文學著重真相，大眾文學則為了增加娛樂性而犧牲真相，自己追求的是介於兩者之間的類型，並以畢卡索名言「藝術是一種傳達真相的謊言」做為他創作的目標。

高樹在致詞時也打趣地說，以日本擅長的品種改良技術，未來或許可以開發出「花麗菜」或「高椰菜」，結合純文學與大眾文學的新小說類型，做為渡邊淳一獎的評審之一，高樹說，她會好好的栽培「花麗菜」作家。

東山非常重視台灣讀者，領獎前還特別安排時間接受台媒訪問，他透露「我殺的人與殺我的人」文中版可望於年底在台灣上市，他還預定明年2月在台北的國際書展與書迷們見面。