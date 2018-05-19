美國研究：這季節出生的汪星人 罹患心臟病風險最低

美國費城賓州大學發布在《科學報告》學術期刊中的最新研究闡明，春天的出生的汪星人，患有心臟疾病的可能性低於風險平均值。（美聯社）

2018-05-19 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城賓州大學（UPenn）發布在《科學報告》（Sientific Reports）學術期刊中的最新研究闡明，春天的出生的汪星人，患有心臟疾病的可能性低於風險平均值，在夏天出生的狗罹患心疾機率高，季節皆以北半球為主。

賓州大學的研究提到，約莫在4萬年前，狗與狼從共同的祖先中分裂出來，現今2者有許多相同的特性，其中1種就是在春天出生的狗較為健康，且狼群也於春天發情繁殖，研究人員分析13萬隻、253種不同種類的狗，並參酌來自美國動物骨科協會（OFA）的資料，得出這項結論。

由瑪莉．波蘭德（Mary Boland）博士領導的研究，將所有狗按照出生月份編排，並分為「異常」、「正常」、「平均值」3組，發現4月和5月出生的狗，心臟出問題的機率最低，比平均值低了20%至27%，而7月與8月出生的狗兒，罹患心臟病風險則比平均值高出33%至44%。

瑪莉博士認為，由於人類的馴化，狗兒現在能365天都在繁殖，但在「非自然」繁殖期間讓牠們生產，其實會影響狗兒的健康，其實這亦適用於人類，她舉例，先前有研究發現，居住在北半球的人，出生在1月和4月罹患冠心病的風險最高，被認為是受到空污和流感病毒的影響。

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賓州大學研究《犬罹患心血管疾病風險因出生月份而異》