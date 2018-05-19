「吸氧」時菸癮難耐 偷抽菸結果氧氣管爆炸臉著火

2018-05-19 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名菸齡30多年的老菸槍，因慢性阻塞性肺炎長期住院。住院期間他依舊戒不掉菸癮，經常躲到廁所偷偷抽菸。日前，他在插著氧氣管的時候又犯了菸癮，拿起菸一抽，結果氧氣管被引爆，燒得他痛苦不已。

據《澎湃新聞》報導，中國湖北一名56歲余姓男子，菸齡長達30多年，每天都要抽掉一包菸。3年前他感到呼吸困難，經醫院診斷為慢性阻塞性肺炎，後來長期住院。住院期間他常常偷跑到廁所抽菸，醫護人員幾經勸阻都沒用。5月10日上午，護士發現他插著氧氣管還想抽菸，立刻上前制止，並警告他可能會爆炸，余男只好放下菸。

沒想到當晚10點，余男又無法克制菸癮，不顧自己還插著氧氣管就點起了一根菸，結果氧氣管當場被引爆。他的臉上起火，管子也被燒掉了一大段，痛的余男連連慘叫。

隨後值班護士馬上趕到，及時撲滅了他臉上的火。所幸現場無其他人員受傷，氧氣設備也沒有損壞，僅管子爆裂。不過事發後，同病房的病友都要求換病房，沒人想和余男一起住。

此事件經報導後，中國網友紛紛留言表示，「怪不得住了3年還出不了醫院」、「這已經不是慢性自殺，這是快速自殺」、「幸好只是燒到他自己」。

類似的事情今年初武漢也發生過一次。58歲陳姓男子因罹患慢性阻塞性肺炎及肺結核住院，他也在接受鼻插氧氣管治療時偷抽菸，打火機一按下去後瞬間起火，結果半張臉都被燒黑，慘成「包公」。