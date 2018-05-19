英國王室婚禮「貴鬆鬆」 BBC算給你看

英國王子哈利與美國女星梅根將於本月19日大婚。（美聯社）

2018-05-19 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）日將舉行的英國王室婚禮，不僅來賓各個大有來頭，就連擺設與餐點也相當有看點，不過這場高達上百萬英鎊的婚禮帳單中，「安檢費」的項目卻由英國人民買單，粗估可達數億台幣。

據《英國廣播公司》（BBC）事實查核中心調查，這次王室婚禮將在溫莎城堡舉行，預計將有超過10萬人湧入溫莎小鎮。有600名賓客收到婚禮請柬，並有200人受邀參加晚宴，另外還有1200位民眾受邀觀禮。如此龐大的人群需要繁複且龐大的組織規畫才能管理好，所以安檢花費將會是最貴的單項支出。

他們詢問了英國內政部及泰晤士河谷警察局預計會支出的數字，卻均以「國家安全」為由拒絕透露任何資料。

不過根據過去政府公佈威廉王子和凱特王妃的婚禮資料中得知，倫敦大都會警察局（The Metropolitan Police）當時花費了英國納稅人635萬英鎊（約台幣2億5650萬元）。而一家英國婚禮企劃網站則指出皇家婚禮的花費可能達到3200萬英鎊（約台幣12億9262萬元），其中結婚蛋糕5萬英鎊（約台幣202萬元），花束11萬英鎊（約台幣444萬元），餐費28.6萬英鎊（約台幣1155萬元），還不包括一些雜項開支。

該婚禮企劃公司老闆哈米什（Hamish Shephard），表示，3200萬英鎊是基於英國王室以市價付費。在缺乏官方資料的情況下，這仍然只能是個猜測，也許供應商會以優惠價對王室提供服務。

不過可以確定的是，婚禮的安檢花費將由英國納稅人買單，因為原本應該自行吸收這些花費的泰晤士河谷警察局，可以在需要額外警力時，向英國內政部申請特別補助來支付部分開銷。

至於剩下的開銷，英國王室已經表示會由王室私人撥款支付，這筆錢是由代表女王的王室地產（the Crown Estate）的收益算出，由英國財政部發出的「女王撥款」，今年女王地產值8200萬英鎊（約台幣33億1233元）。