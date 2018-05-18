日14歲少女飲食障礙住院 遭院方「全身綑綁」罹憂鬱症

2018-05-18 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名家住東京的24歲女子，召開記者會公布，自己14歲罹患飲食障礙症住院時，曾遭院方施以長達77天的不當身體拘束，讓她當時精神狀況明顯惡化，出院後還在別間醫院被診斷出罹患憂鬱症。她昨（17）日向東京地方法院控告該醫院，並向其要求賠償金1056萬日圓（約287萬元新台幣）。

據《朝日新聞中文網》報導，一名24歲女子17日召開記者會表示，2008年5月她14歲時，到東京某家醫院精神科就診，被診斷出罹患飲食障礙而住院。住院期間，她被要求待在病床上休養，不可以起床，也不能與外界通話和會面。

當時她為了抗議而將點滴拔掉，結果反遭院方以粗繩把她的雙手雙腳和肩膀綁在病床上。雙腳被連續綑綁達38天，全身綑綁則在第77天解除。她還被插灌食用的鼻胃管，也被放置了導尿管。

當年11月她出院之後，還經常夢見自己被綑綁，後來在別家醫院被診斷出罹患憂鬱症。她在記者會上公開表示，「已經到覺得還不如被殺掉好了。當時就想控訴，但因為是小孩子所以沒辦法。希望不要對無力的小孩做出這樣殘忍的事。」

現已結婚的她，精神狀態逐漸穩定，因此決定控告該醫院。據報導，該女的辯護團提出控訴，她當時住院體重為34.7公斤，並不致危及生命的程度，未符合日本厚生勞動省規定的拘束條件，辯護團認為醫院實屬違法。