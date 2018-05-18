1天路程變7天 北韓剛退伍青年餓死火車上

北韓當局雖然非常重視鐵路的建設，但是卻時常發生因電力短缺、設備不足等情況而停擺的情形；最近更發生一起因火車嚴重延誤，使一名乘客在列車上餓死的消息。圖為兩韓鐵路交會處。（歐新社）

2018-05-18 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓當局雖然非常重視鐵路的建設，但是卻時常發生因電力短缺、設備不足等情況而停擺的情形；最近更發生一起因火車嚴重延誤，使一名乘客在列車上餓死的消息。

據《每日北韓》報導引述消息人士說法，一名從北韓江原道安邊地區服完兵役的退伍軍人在搭火車的途中，在火車走走停停的情況下，把僅需1天的路程走成1週，才發生這起慘事。

起因是北韓部隊照慣例會供給退伍軍人足夠3頓的便當，可能是因為這名青年吃完便當後，因為個性內向沒有向別人求救，也沒有錢買食物，就這樣死在火車上。

在北韓，雖然鐵路被稱為「人民經濟的先行官」、「國家的動脈」而受國家的重視，但因為北韓國內的電力短缺，且設備不足與軌道狀態落後導致無法正常運作；北韓國界從北到南（500公里左右）若不停頓只需24小時左右即可走完，但若途中發生停電、火車頭替換出問題、維修鐵路等意外的話，到達目的地可能會延誤3、4天，嚴重的話要1週甚至半個月。