梅根不是「王妃」！英王室傳統：平民婚後不能稱王妃

美國女星梅根馬克爾將在5月19日與哈利王子結婚。（路透）

2018-05-18 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）將在5月19日與哈利王子結婚，許多人已將她稱為準王妃。但由於梅根是平民出身，並非來自王族血統，因此根據英國傳統，她不會變成「梅根王妃」（Princess Meghan）。

綜合報導指出，英國皇室有著嚴格、明確的傳統，英國王妃（Princess）一頭銜只能透過與生俱來獲得，並無法因為結婚而獲得。就算是英國皇室成員，也不能將英國王妃、王子（prince）這樣的頭銜加到別人的名字前。因此不只梅根，就連威廉王子的妻子凱特（Catherine Elizabeth Middleton）、威廉王子的媽媽黛安娜（Diana Frances），也都沒有「王妃」的稱號。

中文習慣將凱特稱作凱特王妃，但這其實不是正式稱呼，她從皇室獲得的正式稱號其實是「劍橋公爵夫人」凱瑟琳（Catherine, Duchess of Cambridge）。另外，常被外界稱作黛安娜王妃的黛安娜也沒有正式的英國王妃頭銜，她的正式稱號是「威爾斯王妃」黛安娜（Diana Princess of Wales）。

由於哈利王子目前的頭銜是「威爾斯的亨利親王殿下」（His Royal Highness Prince Henry of Wales，哈利的正式名是亨利），因此梅根婚後的正式稱呼應是「威爾斯的亨利親王夫人殿下」（Her Royal Highness Princess Henry of Wales）。另外，外界預估哈利婚後有可能被冊封為「蘇塞克斯公爵」（The Duke of Sussex），梅根也可能因此被稱為「蘇塞克斯公爵夫人」。