梅根不是「王妃」！英王室傳統：平民婚後不能稱王妃

美國女星梅根馬克爾將在5月19日與哈利王子結婚。(路透)

2018-05-18 21:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國女星梅根馬克爾(Meghan Markle)將在5月19日與哈利王子結婚,許多人已將她稱為準王妃。但由於梅根是平民出身,並非來自王族血統,因此根據英國傳統,她不會變成「梅根王妃」(Princess Meghan)。

綜合報導指出,英國皇室有著嚴格、明確的傳統,英國王妃(Princess)一頭銜只能透過與生俱來獲得,並無法因為結婚而獲得。就算是英國皇室成員,也不能將英國王妃、王子(prince)這樣的頭銜加到別人的名字前。因此不只梅根,就連威廉王子的妻子凱特(Catherine Elizabeth Middleton)、威廉王子的媽媽黛安娜(Diana Frances),也都沒有「王妃」的稱號。

中文習慣將凱特稱作凱特王妃,但這其實不是正式稱呼,她從皇室獲得的正式稱號其實是「劍橋公爵夫人」凱瑟琳(Catherine, Duchess of Cambridge)。另外,常被外界稱作黛安娜王妃的黛安娜也沒有正式的英國王妃頭銜,她的正式稱號是「威爾斯王妃」黛安娜(Diana Princess of Wales)。

由於哈利王子目前的頭銜是「威爾斯的亨利親王殿下」(His Royal Highness Prince Henry of Wales,哈利的正式名是亨利),因此梅根婚後的正式稱呼應是「威爾斯的亨利親王夫人殿下」(Her Royal Highness Princess Henry of Wales)。另外,外界預估哈利婚後有可能被冊封為「蘇塞克斯公爵」(The Duke of Sussex),梅根也可能因此被稱為「蘇塞克斯公爵夫人」。