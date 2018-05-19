在美國都得說英文！男律師頻發歧視言論 遭起底圍剿

2018-05-19 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約近日爆出有個白人男子在餐廳點餐時，因不滿顧客與服務生用西班牙語交談，竟當眾開罵，宣稱「這裡是美國，員工都得說英文！」甚至還威脅要打給移民暨海關執法局，將這些「非法員工全部踢出美國」，他的囂張行徑被拍下PO網後引發議論，有網友肉搜更發現，這名男子為42歲的猶太裔律師，且這也不是他第一次爆出種族歧視言論。

臉書上近日流傳一段影片，猶太裔律師許洛斯柏（Aaron Schlossberg）被爆在紐約曼哈頓中城的「Fresh Kitchen」三明治店點餐時，竟當眾突然對使用西班牙文交談的2名女顧客及服務員飆罵，還嗆餐廳的經理說，「這裡是美國，員工都得說英文！」許洛斯柏還威脅說，要打給美國移民暨海關執法局（ICE），要將這些「非法員工全部踢出美國」。

許洛斯柏出言不遜的畫面被拍下PO網後，引發議論之餘，也有眼尖的網友認出，這並非他第一次爆出種族歧視言論。據網友莫瑞斯（Willie Morris）指出，2016年時，他曾在紐約街頭遇過許洛斯柏，當時2人只是對看一眼，許洛斯柏就走向他擋住去路，飆罵「醜陋的混帳外國人，去X的。」這讓麻州出生的莫瑞斯深感莫名。

Aplus新聞網站記者索爾（Isaac Saul）也指出，去年5月美國著名的穆斯林政治活動家薩爾蘇（Linda Sarsour），在紐約城市大學畢典上演講時，現場出現一群反穆斯林及右翼分子在場外抗議，當時許洛斯柏也在場比中指叫囂，口出穢言，並稱哈雷迪教派「不是猶太人」。

此事引發軒然大波後，許洛斯柏的律師事務所所在的大樓也發出公告，指其言論違反大樓規範，將即刻終止雙方租約。網友也為此發起請願活動，要求紐約州律師協會（NYSBA）和第一司法部律師申訴委員會，吊銷許洛斯柏德律師執照，並已獲得近2萬人連署支持，紐約州律師協會也回應將交由紐約最高法院上訴部門處理。