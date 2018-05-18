中國大學生辦「國際不再恐同日」活動 遭校方打壓

2018-05-18 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕5月17日為「國際不再恐同日」（IDAHOT），中國武漢大學一學生組織原定在當天公開舉行一系列同志平權活動，但校方透過簡訊和微信向學生傳送訊息表示，少數學生「在網路平台上策動鼓吹同性戀的活動。請大家不要跟帖，更不要參加集會！」訊息中更稱此活動「具有和校外乃至國外勢力串連之可能，請同學們引起重視」。受到來自校方的壓力後，原定的活動只好臨時變更，無法公開舉行。

5月17日是聲援同性戀、雙性戀、跨性別權利的國際不再恐同日。在中國，對非異性戀族群的打壓日益強烈，政府加強了網路上和傳媒中相關訊息的審查。中國武漢大學學生組織「WHU性別性向平等研究會」，原定在5月17日當天舉辦一系列聲援活動，包括公開發放象徵性少數群體的彩虹手環、貼紙和旗子等。

但該系列活動引來了校方的打壓。校方各級輔導員在活動前，紛紛在學生的微信群組裡發送訊息，要求學生不要傳播同志平權相關活動的資訊，更不要去參與「非法集會」。校方甚至認為此系列活動「具有和校外乃至國外勢力串連之可能」，呼籲學生不可輕忽。

該組織16日於社交媒體上發布訊息稱，「由於一些不可抗力」，活動形式將由公開舉行轉變為限制在教室內，而150個彩虹手環和宣傳品等則放置在圖書館，供同學自行領取。

據《美國之音》報導，兩名武漢大學學生受訪表示，他們的班級幹部確實收到了輔導員的相關指示，輔導員還要求幹部「口頭提醒」全班同學。兩名同學認為，學校校風向來比較自由，過去輔導員不太干涉學生活動，此次打壓同志平權活動讓他們感到意外。