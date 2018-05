把重傷同伴從高處扔下 美網友目睹螞蟻「謀殺」案

2018-05-18 21:41

〔即時新聞/綜合報導〕大眾對螞蟻的印象通常都是「團結、互助」,美國1名網友捕捉到1隻螞蟻背著另1隻疑似受傷的同伴,原本以為那隻螞蟻是在救同伴,沒想到最後竟將同伴從高處丟下。

1名美國網友日前在社群網站上PO出1段螞蟻溫馨搬運同伴的影片,該名網友原本以為這隻螞蟻是要將受傷或死亡的同伴搬回家,想不到最後那隻螞蟻竟然搬著牠走向桌邊,用力地丟下去,讓奄奄一息的螞蟻馬上摔死。

錄下這段影片的網友也十分驚訝,在螞蟻將同伴丟下的那瞬間,嚇到驚叫出聲。其他網友看到紛紛回應,「千萬別惹螞蟻生氣」、「野蠻蟻」、「這隻螞蟻好做自己XD」,還有網友貼心幫那隻將同伴丟下桌邊的螞蟻製作1張殺「蟻」嫌犯檔案照。

其實螞蟻將同伴「丟棄」不是件罕事,為了避免被屍體或生病的同類感染其他健康的螞蟻或孳生細菌,牠們會將死去或生病的同伴搬離巢穴,直到病菌消失。這次碰巧被網友錄製下來,在網路上引發網友熱烈討論。

If this isn't the funniest ant sacrifice you've ever seen you're lying???????? pic.twitter.com/uEwUpilnaa