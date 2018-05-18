夏威夷火山噴發日益激烈 專家預估將出現「彈道拋體」

夏威夷火山將出現「彈道拋體」，以幾近拋物線的軌道從排氣孔噴出。（此為菲律賓馬榮火山噴發照，美聯社檔案照）

2018-05-18 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷奇勞亞（Kilauea）火山連連噴發，昨天更發生「爆炸性噴發」，火山灰雲噴飛高達3萬英呎（約9144公尺）。專家指出，當地的狀況會越來越糟，夏威夷居民隨時都可能面臨更大的火山噴發，甚至將出現「火山彈道拋體」（Volcanic Ballistic Projectiles，VBP）。

綜合外媒報導，夏威夷火山活動日益頻繁，不但持續出現熔岩裂縫，火山噴發的程度也日益激烈，美國地質調查局（USGS）已於15日緊急將火山警戒提升到最高的「紅色」等級，警告新的大爆發即將發生，結果相隔2日果真出現更大的爆炸性噴發，從火山口釋放的巨大能量甚至將火山灰帶到9000多公尺的高空。

夏威夷火山觀測站（Hawaiian Volcano Observatory ，HVO）的科學家布蘭德利（Steve Brantley）指出，該站目前觀測到的火山灰噴出量持續升高，並伴隨間歇性、更暴力的噴發狀況。他說，未來任何時刻都有可能出現更加嚴重的火山噴發狀況，甚至將出現「火山彈道拋體」（Volcanic Ballistic Projectiles，VBP）。

觀測資料顯示，若火山出現更加大規模噴發，彈道拋體將持續以近乎拋物線的軌跡從排氣孔噴出，並如雨點般落下至附近區域，專家坦言，一旦發展至這個階段，噴射拋體的情況將有可能會持續數週以上，且不知道何時才會停止。

此外，美國地質調查局的化學家丹比（David Damby）表示，目前火山噴發排出的大量火山灰雖不具毒性，但卻會刺激民眾的眼睛、鼻腔黏膜及呼吸道，此外，大量火山灰將導致路面變滑，影響行車安全，同時造成電力線路故障。