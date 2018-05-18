全球首見！這個「球童」超級萌 還會到處咩咩叫

美國奧勒岡州Silvies Valley Ranch牧場準備推出全球首個「山羊球童」，陪牧場客人打高爾夫球。（圖擷Heem推特）

2018-05-18 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕高爾夫球童必須要幫選手攜帶球桿，而美國奧勒岡州Silvies Valley Ranch牧場正準備推出全球首個「山羊球童」，牠能夠背著球桿、飲料、食物伴隨選手到處跑，缺點是不會講話只會咩咩叫。

據《CNN》報導，該牧場設有豪華度假村和高爾夫球場，擁有世界上第一個經過專業訓練的山羊球童Bruce Legoat，牠目前年僅4歲，7月開始會背著量身打造的「山羊高爾夫球袋」，為牧場的客人服務。

事實上，最初設計球袋時遇到許多困難，原版花了快30小時才做出來，並由牧場聯合創辦人切斯蒂（Akbar Chisti）的狗狗試用，但真正配戴到山羊身上時，卻顯然相當不合身，只好重新設計符合「羊體工學」的球袋。

最後球袋設計成只有10磅重（約4.55公斤），也就是山羊可承受重量的3分之1，不過其中最重要的是「花生架」，那是培訓山羊的核心部分。切斯蒂透露，一開始訓練時Bruce Legoat不會跟著人走，只好拿花生誘惑牠。

牧場副董馬歇爾（Colby Marshall）指出，山羊是一種聰明且善於交際的動物，牠會希望成為人類的朋友，而且有了美味花生的獎勵，牠可以做出所有球童需要做的事情。

不過，動物保護團體質疑山羊球童的正當性，並強調羊隻應該有自由生活的權利。馬歇爾則回應，牧場的山羊吃的是優良的食物、飲用乾淨的水，並且有20至30分鐘的休息時間，也有獸醫定期為牠們檢查。