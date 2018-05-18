這不是電影！科學家成功為海蝸牛移植記憶

科學家在海蝸牛（海兔，Aplysia）身上成功進行記憶轉移。（圖擷自「Ranger James」YouTube）

2018-05-18 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕科幻電影般的情節「記憶轉移」，如今竟然實現了！科學家目前已在海蝸牛（海兔，Aplysia）身上實驗成功，但若要應用在人類身上，恐怕還有很長的一段路要走。

據《CNN》報導，加州大學洛杉磯分校（UCLA）的一個神經生物學團隊，將1隻海蝸牛神經系統內的記憶移植到另1個海蝸牛的神經系統中，相關論文已刊登在eNeuro期刊上。

論文的第一作者格蘭茲曼（David L. Glanzman）表示，他和團隊在海蝸牛尾巴上展開一系列的電擊，讓那隻海蝸牛對外界產生極為敏感的反應，只要一被觸摸就會強烈收縮。

緊接著，研究員從牠的神經系統提取核糖核酸（RNA），並注入到從未被電擊的海蝸牛身上。隨後他們發現被移植RNA的海蝸牛，竟然出現被電擊過才會做出的反應。格蘭茲曼說，人類的大腦非常複雜，所以擁有相對簡單神經系統的海蝸牛有很多優點，從進化的角度來看，這種記憶轉移可能在某種方面適用於人類。

當然，記憶移植對海蝸牛有效，並不意味著很快就會擁有人類記憶轉移的技術，但如果能釐清RNA在記憶中所扮演的角色，那麼對於阿茲海默症、創傷後壓力症候群等記憶障礙的現象，也許能創造出更有效的治療方法。