遺體病毒恐再出土 這城市立法「禁止死亡」

隆雅市因為氣溫太低，成為全世界唯一禁止死亡的城市。（圖擷自《Google Map》）

2018-05-18 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕位於北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard）是挪威最北界的國土範圍，由於這裡氣溫太低，人類死亡在這裡下葬將會難以腐壞，遺體的帶原病毒恐在數十年後重新出土，離島中的隆雅市（Longyearbyen）便成了全世界唯一禁止死亡的城市。

綜合外媒報導，隆雅市為地球北端居住人口最多的大城，因為地理位置極北，有長達4個月的永晝和永夜，2月的平均溫度更達零下17度，任何東西都是保持冷凍狀態，也形成所謂的永凍土。因為永凍土的存在，人類死亡後，遺體上的病毒不會腐化消失，而若被野生動物挖出或凍土融化，病毒可能再度引發感染。隆雅市1950年便立法，任何行將就木的居民必須回到挪威本島等待臨終，意外身亡的也不能在隆雅市下葬。

此外，法律也規定，除了患病或是意外發生，即將逝去的生命必須離開，所有孕婦也都必須出外生產。隆雅市只有一塊很小的墓地，埋葬的屍骸也都是70年前的逝者，就連市區的醫院也僅留有8個床位給急病患者。1998年就曾有科學家在隆雅市公墓中發現沒腐爛的遺體，並找到帶有活性的H1N1病毒，而這款病毒曾經在1918年造成西班牙大流感，導致多人死亡。