哭笑不得！預訂飯店無邊際泳池 入住卻見按摩浴缸...

科蕭在訂房網站上看到超美無邊際游泳池，心動地直接下訂。（圖擷自「Jenny Kershaw」推特）

2018-05-18 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕夏天來了！若要度假，「無邊境泳池」是個有吸引力的選擇。英國一名女子科蕭（Jenny Kershaw）在知名訂房網站，看到越南一間飯店有超夢幻無邊境游泳池，抵達現場後，才驚覺根本圖文不符，所謂的無邊境游泳池，只是一個靠窗的小型浴缸。

科蕭在推特上分享親身經歷，指出自己近日計畫至越南旅遊，在訂房網站上看到這飯店有無邊境游泳池，還附上照片「佐證」，照片中泳池看起來相當寬敞，水質清澈，搭配藍天的美好景象，令科蕭心動地直接下訂。

當科蕭抵達飯店後，天色已暗，打開房門的那刻卻讓她不敢置信，原來先前看到的無邊際游泳池，只不過是一座靠近大片按摩窗的「按摩浴缸」，被「照騙」吸引的科蕭啼笑皆非地說，「這就是我們在越南的泳池....訂房網的照片 VS 現實」。

貼文一出讓網友都笑噴，紛回應「攝影師太強大啦」、「要是我會哭」，甚至有眼尖網友發現，按摩浴缸前的手扶梯地毯上，原應要印上「WELCOME」字樣，卻只印了「WELCOM」，不禁揶揄「寫不下''E''，是因為按摩浴缸太小嗎？」

事件曝光後引起訂房網站注意，同時致電科蕭表示歉意，科蕭也說，自己也沒想要投訴，只是這段旅遊插曲實在好笑得有點荒謬，才會想跟網友分享。現在這間飯店在訂房網站上的「照騙」也已撤換，並加註圖說：按摩浴缸。

超漂亮無邊際游泳池的真相，竟是靠窗的按摩浴缸，還有人發現扶手腳踏墊上「WELCOME」少印了一個字母，揶揄「浴缸太小，所以印不下嗎？」（圖擷自「Jenny Kershaw」推特）