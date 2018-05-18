要拍不要命！ 夏威夷「岩漿河」成最夯自拍景點

滾燙的岩漿淹過大片大片的土地。（路透）

2018-05-18 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷奇勞亞（Kilauea）火山連連噴發，昨天更發生「爆炸性噴發」，火山灰雲高達3萬英呎（約9144公尺）。面對此異象，夏威夷當地不少居民與遊客紛紛拿起相機，爭相趕往災難最前線，要拍下這難得的自拍照。

綜合外媒報導，夏威夷近日頻繁發生火山噴發，從地裂溢流而出的岩漿更淹過山林、道路及民房，當局隨後也撤離鄰近地區的居民。然而，越來越多報告指出，不少民眾冒著生命危險企圖朝災區前進，就為了在岩漿或火山附近拍下這些特殊的合照並上傳社群網站。

夏威夷警察局發言人李奇蒙（Alan Richmond）表示，這情況讓救災人員相當沮喪，他解釋說，當勤務人員忙於救災及疏散民眾時，這些人企圖越過封鎖區域，就為了近距離與岩漿或火山自拍，若因而發生吸入毒氣或遭岩漿困住等狀況，勢必大幅增添救災人員的工作量，呼籲民眾切勿擅闖災區。

在此同時，夏威夷當局也在被稱為「岩漿河」（river of molten lava）的新興自拍景點附近設立管制區，除在通往該處的道路設下路障外，更派出100名國民兵駐守，將試圖前往災區的民眾擋下，並應付現場的突發狀況。