歧視黑人後 星巴克店員又傳歧視墨西哥人...

美國費城星巴克歧視黑人的事件才過了不久，如今又鬧出加州星巴克歧視墨西哥人的爭議，（歐新社）

2018-05-18 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城星巴克日前發生報警逮捕店內黑人的事件，導致輿論譁然，各界義憤填膺，星巴克最後道歉並將在5月29日關閉全美分店，為員工進行教育訓練，沒想到加州星巴克現在又鬧出歧視墨西哥人的爭議。

據《CNN》報導，加州拉肯亞達─弗林楚奇（La Cañada Flintridge）一間餐廳的工作人員，到星巴克購買1杯白巧克力摩卡咖啡和1杯冰焦糖瑪奇朵咖啡，當店員詢問姓氏時他則回答是佩德羅（Pedro）。

沒想到佩德羅拿到咖啡回到餐廳後，他的同事赫南德茲（Priscilla Hernandez）發現杯子上寫著「Beaner」而不是「Pedro」，「Beaner」是美國對墨西哥人的貶抑詞。

赫南德茲發現自己的工作夥伴受辱後，打電話向星巴克分店了解狀況，對方回應因為店員聽不懂佩德羅所說的「Pedro」，所以決定用「Beaner」來標示他點的咖啡。

赫南德茲隨後又在推特上向星巴克官方帳號投訴，星巴克連忙強調「這不是我們想要提供的服務，我們已向這位客戶聯繫並道歉。」最後星巴克派出區域經理拜訪佩德羅和赫南德茲，當面道歉並承諾對此事展開調查。