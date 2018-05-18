棄核若破局 川普撂狠話：金正恩下場將和格達費一樣悽慘...

川普（左）表示，若無法和北韓達成協議，金正恩（右）將會遭遇和格達費相同的命運。（路透）

2018-05-18 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿美韓聯合軍演及美國安顧問波頓（John Bolton）提及的「先棄核後補償」的「利比亞模式」，北韓聲稱正重新思考是否出席川金會，但此舉勢必引起美國不悅，總統川普也收起笑臉說重話，若沒有和北韓達成協議，那領導人金正恩將會面臨和利比亞前領導人格達費一樣的命運。

綜合外媒報導，川普在白宮被問到對波頓（John Bolton）提及的「利比亞模式」有何看法，但川普似乎將「利比亞模式」混淆為2011年北約介入利比亞事務，協助反抗軍打及格達費政府一事。

川普表示，「這個模式，如果你看到格達費的下場，那是相當慘烈的一件事，我們給了他一個痛快，如果我們和北韓無法達成協議，那這個模式就會發生。反之，如果我們有了共識，那我認為金正恩將會非常非常開心，他將能夠持續治理國家，且變得非常繁榮。」

波頓所謂的「利比亞模式」，是指利比亞在2003年與西方國家達成協議，願意以「完全棄核」換取美國放緩經濟制裁，還開放美、英專家進入核武設施檢驗。而在放棄核武後，格達費在2011年遭反抗軍與北約聯手夾擊，最後在逃難時中槍身亡。