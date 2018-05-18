排除利比亞非核化模式 川普圖挽救川金會

2018-05-18 03:52

〔中央社〕美國總統川普今天試圖挽救他與北韓領導人金正恩的高峰會，表示不會尋求執行所謂「利比亞模式」的非核化。這種模式可能造成金正恩垮台，川普則強調金正恩棄核可獲有力保障。

平壤政權15日揚言取消預定6月12日在新加坡舉行的歷史性川金會，歸咎美方要求北韓「片面棄核」。

法新社報導，這顯然是指川普國家安全顧問波頓（John Bolton）的談話，他日前表示，「2003至2004年的利比亞模式」可以做為北韓承諾非核化的藍圖。

利比亞已故領導人格達費（Moamer Kadhafi）2003年底同意根除核子計畫與化學武器，以換取國際放寬制裁。不過，格達費棄核後，利比亞爆發動亂，北大西洋公約組織（NATO）干預發動空襲，格達費在2011年垮台喪命。因此，波頓提及利比亞模式在平壤看來可能不是什麼好兆頭。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，根據美國研擬的方案，金正恩棄核後「將獲得強有力的保障，他可以留在國內，治理國家，而且他的國家會很富有」。

川普指出：「利比亞模式大不相同，我們毀了那個國家。」他又說，如果不能和北韓達成協議，才會祭出利比亞模式。

他表示：「我們不能讓那個國家擁有核武。我們就是辦不到。」

川普除了與引發北韓疑慮的波頓談話畫清界線，也表示就他所知，川金會的籌備仍進展順利。

他說：「北韓其實仍和我們討論時間和其他事情，就像什麼事都沒發生。」

川普告訴記者，川金會能開就開，如果不行，美國將採下一步行動。