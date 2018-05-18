荷蘭研究：多吃蔬果與魚類 有助避免大腦老化

鹿特丹伊拉斯姆斯大學最新研究指出，大量食用蔬菜、魚類、水果可避免大腦萎縮，保持人們的敏銳程度。（美聯社）

2018-05-18 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus Universiteit Rotterdam）最新研究指出，大量食用蔬菜、魚類、水果可避免大腦老化、萎縮，保持人們的敏銳程度，這項研究發布在美國《神經病學會》（Academy of Neurology）醫學期刊。

根據《每日郵報》報導，伊拉斯姆斯大學研究人員找來4213名平均年齡66歲的研究參與者，掃描得知他們的大腦容量，並給他們填寫飲食習慣問卷，要他們勾選過去1個月內吃了哪些種類的食物，選項有蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果、乳製品、魚、茶、脂肪、肉類、含糖飲料、酒精和鹽。

研究人員將他們的飲食習慣與大腦容量配對，並從0至14分排名，發現腦容量最大、獲得14分的人們，均大量食用蔬菜、魚類、堅果、全穀物、奶製品，且低攝入含糖飲料，他們的大腦容量較平均值大出2毫升。

研究指出，正常人的大腦會逐年老化，腦容量每年平均下降3.6毫升，研究作者沃努易柘（Meike Vernooij）博士對此表示，有其他研究顯示，腦容量越大的人，認知能力越好，所以提高飲食品質可能有益於老年人保護腦力，但需要更多研究來證實飲食與腦力的關聯性。