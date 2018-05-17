哈利梅根皇室婚禮結婚 外媒關注這「兩個公主」

2011年威廉王子結婚時，碧翠絲公主（右）、尤金妮公主（左）的頭飾成為熱門話題。（歐新社）

2018-05-17 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與未婚妻梅根．馬克爾（Meghan Markle）將在本週六（19日）完成終身大事，婚禮相關細節也陸續公佈，其中外界則好奇碧翠絲公主及尤金妮公主（Princess Beatrice and Eugenie）是否會出席婚禮。

綜合外媒報導，2011年威廉王子與凱特舉行結婚儀式時，尤金妮公主與碧翠斯公主的特殊造型頭飾，成為婚禮焦點之一。據悉，英國王室有個不成文的時尚規定，女姓得配戴頭飾出席重要場合。

碧翠斯公主當時戴的頭飾，外觀極似椒鹽捲餅（pretze，俗稱蝴蝶脆餅）而聞名。另一名尤金妮公主則是以藍色羽毛頭飾出席。兩頂帽子由設計師菲利普特雷西（Philip Treacy）。

兩人的詭異頭飾一度登上熱門話題，近日外媒報導英國婚禮的趣事，其中之一就是兩人的頭飾，也引起許多網友好奇這次她們的頭飾，有網友說：「先別管梅根的婚紗了，快告訴我碧翠絲要戴什麼帽子！」

哈利王子與梅根婚禮，宴客名單已經釋出，部分皇室成員不會出席，英媒指出，尤金妮公主與碧翠斯公主將有可能出席，但並未說明原因。