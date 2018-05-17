大馬結束一黨獨霸 安華：納吉布開票後「徹底崩潰」

近日被特赦的前副總理安華表示，涉嫌貪汙的前總理納吉布（圖），在大選開票後打了2通電話問他該怎麼辦，安華說，納吉布那天晚上「徹底崩潰」了。（路透）

2018-05-17 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞上週大選後首度政黨輪替，近日被特赦的前副總理安華（Anwar Ibrahim）表示，涉嫌貪汙的前總理納吉布（Najib Razak），大選開票後打了2通電話給他。安華說，納吉布那天晚上「徹底崩潰」了。

《路透》報導，安華今（17）日在吉隆坡郊區的住家受訪時稱，他接到納吉布打來的2通電話，「當他在選舉當晚打電話來時，我以朋友身分勸他認輸並放下。」他要求納吉布迅速發表敗選聲明，因為拖延將被認為試圖拖慢整個開票進度。

然而，大選開票數小時後，只有現任大馬總理馬哈地（Mahathir Mohamad）宣布勝選，納吉布並未出面發言。在隔天的記者會上，納吉布甚至表示，沒有任何一方獲得簡單多數，國家元首會決定由誰組織政府。

安華說，「納吉布當時一直在逃避現實，他拒絕早點認輸。」他表示，納吉布當時不斷在想自己能做什麼、還可以向誰求助。他也說納吉布當時並未拉攏他，就算有也會忽視，「當時我只是在讓他暢所欲言。」他說，「當第2通電話打來時，他已徹底崩潰了。」

安華同一天也接受《法新社》訪問，他預測納吉布可能因被控數十億美元的貪汙案件而坐牢，「他肯定會被起訴」，案件發展取決於「他如何在法庭上為自己辯護」。安華說，「納吉很難躲掉牢獄之災。」