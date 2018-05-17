印度返藏僧侶可能被逐出寺院 中國官員：防分裂主義

四川藏族受到當局許多限制，從印度取得佛學博士學位回藏區者，可能被逐出寺院、禁止講學。（法新社）

2018-05-17 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省甘孜藏族自治州理塘縣一位官員日前表示，在印度接受藏傳佛教教育並獲得最高學位的僧侶，必須接受該縣舉辦的「愛國主義教育課」，只要一顯露出「任何分裂主義意圖」，就會被嚴加監控，且禁止向民眾講授佛學，以避免利用當地佛教徒進行分裂活動。

「拉然巴格西」（Gexe Lharampa）是藏傳佛教裡最高等級的佛學博士學位，要通過嚴格的佛學辯經才能取得。據《環球時報英文版》報導，中國四川理塘縣民族宗教事務局一位官員匿名透露，該縣每年都會針對那些在印度接受佛教教育並獲得最高學位的拉然巴格西，舉辦「愛國主義教育課」，只要在課堂上有行為不端或顯露出「分裂主義意圖」者，就會被嚴加控管，且被禁止講授佛學。

報導稱，中共全國政協民族宗教委員會前主任朱維群受訪表示，「獲得海外學位的人沒有得到中國的承認，也沒有資格在國內教授佛教」。

《自由亞洲電台》報導更指出，理塘縣官員對當地藏人進行宗教、文化和經濟上的打壓表現在很多方面。有些從印度返回四川藏區的佛學博士，會直接被當局驅逐出寺院。而

藏族學生進入「補習班」私下學習藏族語法和詩歌時，會遭當局取締。此外，政府還強行沒收充公當地藏人的土地，理由是為「種植樹木」。這些作為使得藏族人民的處境日益艱難。