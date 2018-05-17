全球文壇籲釋放劉霞 中國外交部：依法處理出入境

全球文壇數十名頂尖作家和藝術家昨日共同呼籲北京，釋放諾貝爾獎得主劉曉波遺孀劉霞。（路透）

2018-05-17 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕全球文壇數十名頂尖作家和藝術家昨日共同呼籲北京，釋放諾貝爾獎得主劉曉波遺孀劉霞。中國外交部今（17）日沒再提劉霞「依法享有一切自由」，而是回應，中國根據自己的法律，處理包括劉霞出入境在內的各項事宜。

根據香港媒體報導，中國外交部發言人陸慷表示，劉霞是中國公民，中國政府根據法律，處理包括劉霞出入境在內的各項事宜。

當被問到中國會否在近期內有讓劉霞出國的機會，或給予她在北京期間的人身自由。陸慷僅表示，這是中國司法範圍內的事。

今年1月，有媒體詢問劉霞是否能自由出國，陸慷當時表示，劉霞是中國公民，「依法享有一切自由」。《香港01》指出，相較於陸慷這次的回應，中國外交部對劉霞去向的態度似有所轉變。

美國筆會（PEN America）16日上傳3段影片，全球82位文壇名人，包括《追風箏的孩子》作者胡賽尼（ Khaled Hosseini）、《蘇西的世界》作者希柏德（Alice Sebold）、中國作家馬建、胡平等，以及台灣作家張娟芬及詩人鴻鴻等人，吟誦劉霞的詩作，呼籲北京當局釋放劉霞，讓她到國外就醫。