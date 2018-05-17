綠化庭院意外挖出保險箱 價值百萬元失物物歸原主

2018-05-17 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕家住美國紐約史泰登島（Staten Island）的伊曼紐爾（Emanuel）夫婦，近期內在進行自家後院的綠化工程時，從土壤裡挖出1個保險箱，打開後發現裡面有幾個夾鏈袋、百元美鈔與鑲有鑽石的黃金戒指與玉戒，總值5萬2000美元（約台幣155.5萬元）。

綜合外媒報導，伊曼紐爾夫婦4年前搬到現在的住所，但今年冬天的大雪毀損庭院裡的柏樹，因此這對夫妻14天前找來園藝公司，要把柏樹換成竹子，但就在工程進行時，他們在土裡發現了1個金屬箱子，待施工完畢後，他們仔細檢視，看見箱子其中1面有錶盤，才知道它其實是個保險箱，於是工程人員使用十字鎬幫夫妻倆把它打開。

伊曼紐爾夫婦表示，保險箱裡頭有數個夾鏈袋，還有鑲鑽的金、玉戒，且還有沾滿泥土、泥濘不堪的163張百元美鈔，其中1個夾鏈袋中有旁邊布魯克林區（Brooklyn）的地址，於是他們帶著箱子，循著地址去敲門，並詢問對方是否有遭到搶劫。

7年前遭搶 歹徒被逮但保險箱下落不明

紐約警察局事後表示，保險箱中發現的地址，原住戶在2011年遭竊，當時有個保險箱連同價值5萬2000美元的財物被盜走；當伊曼紐爾夫婦將保險箱與所有內容物，原封不動地送回失主後，失主顫抖著抱住夫婦倆，感到驚訝和感激。

保險箱的失主對伊曼紐爾夫婦表示，當時被警方告知「你再也看不到你的東西了」，還感到相當難過，沒想到可以失而復得；伊曼紐爾夫婦提到，許多人詢問「為什麼要還給他們」，但夫婦倆覺得「因為保險箱不是我們的」，他們在挖出保險箱的土地上擺了1尊大象雕像，紀念這起事件。