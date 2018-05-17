13人集體「脫北」驚爆是遭強迫 南韓統一部長反駁

2018-05-17 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體近期揭露，2016年集體逃亡南韓13名脫北者一案，其實是南韓情報機構策畫、強迫。南韓統一部長趙明均今（17）日在國會反駁稱：「他們是自願來到南韓生活」。

《韓聯社》報導，南韓國會外交統一委員會全體會議上，針對媒體質疑朴槿惠政府時代，國家情報院策畫了中國寧波柳京飯店北韓籍女服務生的集體流亡事件。趙明均說，上述女性是自願來到南韓生活，當局正針對媒體報導了解情況，有關機關也在查證中，政府的立場沒有變化。

有議員詢問，統一部試圖和這些流亡女性會談時，是否遭到國情院阻撓，趙明均回答，自他去年上任後，該部會曾多次爭取面談，但這些女性不願與官員見面，並非情報機構阻礙。

據「紐約時報中文網」報導，這13名脫北者包括12名女服務生和1名男性經理，經理許姜日（Heo Kang-il，音譯）表示：「我知道這是誘拐和綁架，因為是我領頭的。」許姜日在2014年成為國情院的間諜，他提到自己遭國情院的聯繫員威脅，「他威脅說，如果我不把那些女子帶過來的話，他會向北韓大使館告發我。」

接訪的3名女子則表示，「從未想到」會被帶到南韓，並稱她們被威脅進入南韓大使館，並簽署聲明，說她們叛逃是自願的。